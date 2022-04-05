Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

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Стресс, долгое сидение перед телевизором или компьютером приводит к повышению давления. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Роман Горенков.

"Физическая активность, но не переутомление, всегда способствует снижению давления", – сказал врач.

Он добавил, что в среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее 10 тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров.

При этом эксперт уточнил, что людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить.

Помимо прочего, снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба, отметил Горенков.

Ранее врачи рассказали, как не перепутать боль в сердце с другой патологией. Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров пояснил, что речь может идти о язвенной болезни желудка, проблемах с поджелудочной железой, диафрагмальной грыже пищевода, соматогенных неврозах и депрессии, заболеваниях молочной железы и травмах грудной клетки.

Кроме того, боль в груди может быть связана с тромбоэмболией легочной артерии, добавила терапевт Мария Рудницкая. Она проявляется внезапной одышкой, кровохарканьем, снижением артериального давления, потерей сознания, резкой слабостью и учащенным сердцебиением. Терапевт предупредила, что при таком состоянии требуется срочная госпитализация.

