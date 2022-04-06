Психотерапевт рассказала, почему люди постоянно ощущают себя жертвами

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Психотерапевт Евгения Зубарева рассказала, почему люди постоянно ощущают себя жертвами. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт уточнила, что хронически несчастного человека можно узнать по конкретным внешним чертам. Так, среди главных характеристик этого типа личности – недовольство своей жизнью, окружающим миром, людьми, поиск бесконечных внешних причин, мешающих реализовать себя, высокие ожидания от людей и мира, которые нередко не оправдываются.

Также у хронически несчастной личности появляются постоянные обиды, осуждение тех, у кого получается что-то лучше, полное обесценивание собственных результатов и непринятие себя, большое количество страхов, преувеличение проблемы, сложность принятия решения, сомнения, подавленное настроение, неуверенность в себе и плохая самооценка.

"Таким образом, можно сделать вывод, что хронически несчастный человек выбирает жизненную стратегию жертвы, где главный сценарий – страдания", – объяснила эксперт.

По словам психолога, подобное мышление формируется в раннем детстве и из модели семьи, а максимально устойчивым такое состояние становится к 30 годам.

"Большинство людей даже не осознают, как выбранный сценарий влияет на их жизнь в настоящем и в будущем", – отметила специалист.

Как уточнила психотерапевт, довольно часто такие люди избегают ответственности за собственную жизнь, перекладывают ее на других. Также они концентрируют внимание в основном на отрицательных событиях и выбирают страдание как сценарий жизни.

"Любые слова могут трактоваться как атака или агрессия по отношению к ним, что заставляет таких людей сразу же закрыться или даже начать атаковать в ответ, обвинять, осуждать. Обиду такие люди носят в себе годами, помнят все детали разговора и произошедшей ситуации", – пояснила эксперт.

Кроме того, Зубарева отметила, что у хронически несчастных наблюдается магическое мышление: они верят в судьбу, в частности злую и несправедливую, а также в сглаз, зависть и злой рок, нависший только над ними из-за неопределенных причин.

Психолог рекомендовала не оставаться в позиции жертвы навсегда. Выйти из такого состояния можно путем прекращения обид, осуждений, обвинений других, а также путем концентрации на позитивных моментах в жизни и собственных достижениях. Также Зубарева посоветовала прекратить жить жизнью других людей и начать жить свою, при этом не ища счастья в других людях, не ожидая поддержки и понимания, так как следует учиться давать это все себе самостоятельно.

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