Психиатр назвал способ избавиться от тревоги и стресса без таблеток

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Психиатр и доктор медицины Алекс Димитриу назвал способ избавиться от тревоги, стресса и некоторых других психологических проблем без применения лекарственной терапии, сообщает газета "Известия".

"Сон, физические упражнения, диета и медитация являются основой здоровья и могут помочь любому, в депрессии или нет, почувствовать себя лучше", – заявил эксперт.

Димитриу объяснил, что хороший сон помогает в борьбе с импульсивностью. Кроме того, выспавшийся человек не сталкивается с эмоциональными перепадами и перееданием.

Что касается физической активности, то психиатр посоветовал уделять ей не менее 30 минут в день. Дополнением к упражнениям может стать медитация.

Для наилучшего питания Алекс Димитриу посоветовал средиземноморскую диету. Ее следует поддерживать на рыбе, овощах и фруктах, поскольку в них много антиоксидантов.

Врач Риту Салуджа-Шарма ранее рассказала о способах борьбы со сформировавшемся на животе жиром. Наиболее действенным методом она назвала диету, которая была бы богата фруктами и овощами.

