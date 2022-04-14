Врач перечислила основные способы избавления от жира на животе

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Врач Риту Салуджа-Шарма рассказала о главных методах борьбы с жиром на животе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалист пояснила, что висцеральный жир скапливается в области живота, однако это не тот жир, который можно просто ущипнуть. Он находится глубже и покрывает органы брюшной полости. Убрать его целенаправленно нельзя, но убрать часть можно, уменьшив общий процент жира в организме.
Врач порекомендовала бороться с жиром при помощи здоровой диеты. Она отметила, что следует добавлять в рацион больше фруктов и овощей, а также до минимума сократить употребление неполезных продуктов.
"Такое питание не только поможет сбросить вес и уменьшить жировые отложения, но и обеспечит большим количеством питательных веществ, снизит риск хронических заболеваний и прибавит энергии", – объяснила эксперт.
В сутки, как подчеркнула врач, необходимо употреблять 25–30 граммов клетчатки, например добавляя в еду ягоды, фасоль или чечевицу. Благодаря клетчатке получится дольше сохранить чувство сытости, уменьшить колебания инсулина, снизить сахар и холестерин, а также поддержать микрофлору кишечника.
По словам специалиста, соблюдающим здоровую диету также не помешает отказаться от сахара. Сначала без него будет тяжело, однако со временем станет легче. Если захочется сладкого, врач посоветовала съесть фрукт, выпить стакан воды или сходить в горячий душ.
Ранее врач-психотерапевт рассказал, как не набрать лишний вес при стрессе. По его словам, если отказаться от заедания не под силу, то безопасным для фигуры в таком случае станет пектиновый компот, который подавляет тягу к еде.
Эксперт пояснил, что еда может не только удовлетворить потребность человека в белках, жирах и углеводах, но и доставить удовольствие мозгу. Именно поэтому при стрессе многие начинают употреблять больше пищи.
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