Кардиолог рассказала, для кого могут быть опасны пробежки

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Кардиолог Наталия Золотарева рассказала Москве 24, что, прежде чем начать заниматься бегом, необходимо пройти обследование и посоветоваться с врачом.

По словам специалиста, во время аэробных тренировок сердечная мышца работает более активно, интенсивнее прокачивает кровь по сосудам к тканям и органам.

"С одной стороны, это хорошо: мышца тренируется, кровообращение улучшается. Однако если у человека есть проблемы с сердцем, то бег может ухудшить состояние и даже стать угрозой для жизни", – предупредила кардиолог.

Быть особенно осторожными врач призывает людей, у которых часто повышается артериальное давление, а также тех, у кого когда-то были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы.



Наталия Золотарева кардиолог Ни в коем случае нельзя бегать в течение первых двух-трех месяцев после инсульта или инфаркта. Позже легкие пробежки будут возможны, но только если разрешит лечащий врач.

Специалист отметила, что для всех любителей бега полезными остаются только умеренные нагрузки.

"Помните, что во время занятий любым фитнесом надо следить за частотой сердечных сокращений. Она не должна превышать 120–130 ударов в минуту", – уточнила кардиолог.

Люди, которым бег противопоказан, могут заменить его на ходьбу, плавание, йогу, растяжку или пилатес. Кроме этого, полезны для организма игровые виды спорта, но только если человек занимается ими в удовольствие.

Ранее кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский перечислил продукты, которые опасны для сердечно-сосудистой системы. По его словам, избыточное содержание холестерина присутствует в жирном молоке и твороге, а также куриных крылышках, шкурке от курицы и индейки. Потребление этих продуктов негативно влияет на состояние сосудов, добавил врач.