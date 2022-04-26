Эксперт предупредил об опасностях при весенних пробежках

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Руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов предупредил об опасностях при весенних пробежках в виде клещей и бегающих собак.
Эксперт рекомендовал осматривать себя после бега, а также правильно подходить к выбору одежды из-за обманчивой температуры. Он пояснил, что не все быстро привыкают к теплым дням. Также Гаврилов посоветовал брать с собой бутылку воды, даже если на улице прохладно.
"На финише своей часовой (или даже больше) беговой прогулки вы скажете себе спасибо. Так как весной погода переменчивая, одеваться на пробежку лучше так, чтобы, если в процессе сильно потеплеет, вам было что с себя снять и потом куда-то это деть. В такие моменты выручает беговой рюкзак или можно ветровку повязать на пояс", – сказал Гаврилов News.ru.
Он добавил, что весна является отличным временем для развития беговой жизни. Эксперт рекомендовал бегать по утрам, чтобы заряжаться энергией, а вечером необходимо заниматься до ужина и не слишком близко ко времени отхода ко сну.
Ранее фитнес-тренер Люси Бейкер назвала силовые тренировки наиболее эффективным способом сбросить лишний вес. Она подчеркнула, что самих по себе упражнений недостаточно. Необходимо правильно питаться, ежедневно двигаться, а также много отдыхать и контролировать уровень стресса.
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