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Общество

16:52

Психолог перечислила признаки домашнего насилия

общество

Фото: depositphotos/aetb

Клинический психолог Олеся Иневская назвала признаки, которые помогут распознать домашнее насилие. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт отметила, что в нездоровых отношениях один партнер может попытаться установить власть над другим. Он сделает все, чтобы изолировать своего партнера от близких. Например, под предлогом того, что другие люди вмешиваются в их отношения. Насторожить должен и чрезмерный контроль: человек требует отчета о действиях другого и его местонахождении, проверяет его соцсети.

Иневская заявила, что важным признаком домашнего насилия является эмоциональное насилие, которое может проявляться следующим образом:

  • ревнивое поведение;
  • вспышки агрессии;
  • оскорбления;
  • порча вещей;
  • слатшейминг;
  • обесценивание;
  • перекладывание ответственности за свои чувства и действия;
  • угрозы;
  • шантаж;
  • припоминание прошлых обид.

Страх партнера – яркий признак домашнего насилия, подчеркнула психолог. Человек может менять свое поведение из-за страха агрессии со стороны сожителя или сожительницы.

Ранее врач психотерапевт-сексолог-психиатр Артем Толоконин рассказал о последствиях физического наказаний детей. По его словам, очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения.

Толоконин призвал родителей отказать от таких инструментов в воспитании. Врач сделал акцент на том, что телесные наказания могут стать причиной серьезной психологической травмы. Родители должны уметь находить общий язык со своим ребенком, добавил он.

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