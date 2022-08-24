Психолог перечислила признаки домашнего насилия

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Клинический психолог Олеся Иневская назвала признаки, которые помогут распознать домашнее насилие. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт отметила, что в нездоровых отношениях один партнер может попытаться установить власть над другим. Он сделает все, чтобы изолировать своего партнера от близких. Например, под предлогом того, что другие люди вмешиваются в их отношения. Насторожить должен и чрезмерный контроль: человек требует отчета о действиях другого и его местонахождении, проверяет его соцсети.

Иневская заявила, что важным признаком домашнего насилия является эмоциональное насилие, которое может проявляться следующим образом:



ревнивое поведение;

вспышки агрессии;

оскорбления;

порча вещей;

слатшейминг;

обесценивание;

перекладывание ответственности за свои чувства и действия;

угрозы;

шантаж;

припоминание прошлых обид.

Страх партнера – яркий признак домашнего насилия, подчеркнула психолог. Человек может менять свое поведение из-за страха агрессии со стороны сожителя или сожительницы.

Ранее врач психотерапевт-сексолог-психиатр Артем Толоконин рассказал о последствиях физического наказаний детей. По его словам, очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения.

Толоконин призвал родителей отказать от таких инструментов в воспитании. Врач сделал акцент на том, что телесные наказания могут стать причиной серьезной психологической травмы. Родители должны уметь находить общий язык со своим ребенком, добавил он.