Психолог рассказала, как защититься от насильника в замкнутом помещении

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Насилие обычно связано с желанием агрессора получить полный контроль над жертвой, поэтому важно сохранять спокойствие, чтобы не допустить проявление слабости. О том, как защититься от насильника в замкнутом помещении, в беседе с "Мослентой" рассказала психолог Полина Ляпина.
Специалист объяснила, что сохранять спокойствие нужно для того, чтобы перестать быть жертвой в глазах насильника. В то же время нельзя проявлять сочувствие к агрессору, как и провоцировать его на противоправные действия. Выходом в опасной ситуации может стать попытка успокоить человека, считает Ляпина.
Есть и другие варианты предотвратить акт сексуального насилия. Для этого потенциальная жертва может попробовать стать непривлекательной для насильника, в том числе с помощью недержания, или сбить его с толку неуместными высказываниями.
Лучше всего, тем не менее, стараться не попадать в подъезды, машины и лифты с незнакомыми людьми, считает психолог. Если это все же произошло, то можно попробовать напугать насильника, например, громко позвав на помощь.
Тех, кто пережил хотя бы одну попытку изнасилования, Ляпина призывает обращаться за психологической помощью. По ее словам, специалист поможет пережить этот опыт и избавиться от страхов.
Ранее в Москве на два месяца арестовали бойца ММА Максима Новоселова. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности. Инцидент произошел в ночь на 27 марта. Мужчина избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой ранее познакомился в одном из клубов на северо-западе Москвы.
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