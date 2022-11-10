Кардиолог рассказал, как распознать сердечный приступ

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Боли в сердце, головокружение и обморок могут говорить о развитии сердечного приступа. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По словам специалиста, при сердечном приступе могут наблюдаться различного рода боли в сердце, в области грудины. Они бывают сжимающие и колющие.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Эти боли сопровождаются холодным потом, головокружением, повышением артериального давления, обморочным состоянием и даже падением. То есть если эти боли застали человека за ходьбой, это может быть головокружение и падение.

При появлении таких симптомов специалист советует немедленно вызвать скорую помощь. "Чем быстрее оказана помощь, тем быстрее можно человека возвратить к жизни. Такие боли очень много уносят жизней", – говорит кардиолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал избегать физической активности при боли в груди, поскольку нагрузка может спровоцировать инфаркт. Также при возникновении этого симптома не следует самостоятельно назначать себе лечение. Специалист предупредил, что некоторые обезболивающие таблетки способны вызвать сердечный приступ.



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