Кардиолог назвал признаки сердечной недостаточности

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Одышка и отечность могут говорить о сердечной недостаточности. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

"Первым признаком сердечной недостаточности является одышка. То есть учащение дыхания, когда человек начинает вдыхать воздух ртом", – объясняет специалист.

Причем одышка возникает даже при небольших нагрузках. Например, когда человек быстро идет, несет сумки из магазина или может недалеко пробежаться за транспортом, пояснил эксперт. Кроме того, она усиливается на холоде.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Может быть отечность ног. Это пастозность (нерезко выраженная отечность. – Прим. ред.), когда при надавливании на кожу образуются небольшие ямки, чаще всего в области стоп и голени. Возникает также отечность верхнего и особенно нижнего века.

При наличии вышеперечисленных симптомов эксперт рекомендует обратиться к специалисту, который назначит правильное лечение.

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