Врач рассказала, какие опасные болезни развиваются бессимптомно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Человек может не подозревать о наличии атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ВИЧ или онкологии, поскольку эти заболевания развиваются бессимптомно. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Человек не может сам обнаружить, что у него повышен холестерин, так как это никак не проявляется внешне. А повышенный холестерин в будущем грозит инфарктом или инсультом", – говорит эксперт.

Сахарный диабет на начальном этапе также может не проявляться никакими симптомами. Часто человек узнает о своем заболевании лишь по результатам анализов, объясняет Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Онкологические заболевания очень часто не проявляются никакими жалобами до тех пор, пока опухоль не станет большого размера и не начнет как-то воздействовать на соседние ткани, сдавливать их.

"Гипертонию человек тоже не чувствует, никак не ощущает. Это миф, что болит затылок, что мушки перед глазами. Далеко не всегда. Чаще всего повышенное давление никак сначала не чувствуется", – отмечает терапевт.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) также может никак себя не проявлять. Симптомы этой инфекции начинают беспокоить больного только на поздней стадии, когда она переходит в СПИД, говорит эксперт.

Сахарный диабет, атеросклероз и онкологические заболевания чаще развиваются после 40 лет. Людям, достигшим этого возраста, Чернышова советует ежегодно проходить исследования и сдавать анализы на сахар и холестерин в крови.

"Я рекомендую проходить обследование раз в год, можно сделать это летом, когда в парках Москвы работают павильоны здоровья. Там бесплатно без особых очередей терапевт посмотрит, назначит нужные анализы, необходимые исследования и потом резюмирует, какие есть проблемы и что с этим делать", – подчеркнула она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Для профилактики онкологии можно ежегодно делать флюорографию, женщинам посещать гинеколога, а мужчинам – уролога, чтобы следить за состоянием предстательной железы.

"Давление мерить в молодом возрасте раз в год обязательно даже 30-летнему человеку. Если хотя бы раз появились цифры на границе нормы, то стоит уже делать это почаще. Нужно сходить к терапевту и сказать, что давление стало меняться с возрастом", – объясняет врач.

Что касается ВИЧ, то эксперт посоветовала сдавать тест на инфекцию каждый раз после случайных связей.

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