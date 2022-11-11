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12:01

Общество

Врач рассказала, какие опасные болезни развиваются бессимптомно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Человек может не подозревать о наличии атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ВИЧ или онкологии, поскольку эти заболевания развиваются бессимптомно. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Человек не может сам обнаружить, что у него повышен холестерин, так как это никак не проявляется внешне. А повышенный холестерин в будущем грозит инфарктом или инсультом", – говорит эксперт.

Сахарный диабет на начальном этапе также может не проявляться никакими симптомами. Часто человек узнает о своем заболевании лишь по результатам анализов, объясняет Чернышова.

Онкологические заболевания очень часто не проявляются никакими жалобами до тех пор, пока опухоль не станет большого размера и не начнет как-то воздействовать на соседние ткани, сдавливать их.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

"Гипертонию человек тоже не чувствует, никак не ощущает. Это миф, что болит затылок, что мушки перед глазами. Далеко не всегда. Чаще всего повышенное давление никак сначала не чувствуется", – отмечает терапевт.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) также может никак себя не проявлять. Симптомы этой инфекции начинают беспокоить больного только на поздней стадии, когда она переходит в СПИД, говорит эксперт.

Сахарный диабет, атеросклероз и онкологические заболевания чаще развиваются после 40 лет. Людям, достигшим этого возраста, Чернышова советует ежегодно проходить исследования и сдавать анализы на сахар и холестерин в крови.

"Я рекомендую проходить обследование раз в год, можно сделать это летом, когда в парках Москвы работают павильоны здоровья. Там бесплатно без особых очередей терапевт посмотрит, назначит нужные анализы, необходимые исследования и потом резюмирует, какие есть проблемы и что с этим делать", – подчеркнула она.

Для профилактики онкологии можно ежегодно делать флюорографию, женщинам посещать гинеколога, а мужчинам – уролога, чтобы следить за состоянием предстательной железы.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

"Давление мерить в молодом возрасте раз в год обязательно даже 30-летнему человеку. Если хотя бы раз появились цифры на границе нормы, то стоит уже делать это почаще. Нужно сходить к терапевту и сказать, что давление стало меняться с возрастом", – объясняет врач.

Что касается ВИЧ, то эксперт посоветовала сдавать тест на инфекцию каждый раз после случайных связей.

Ранее врач-онколог Владимир Полянский перечислил неочевидные признаки, которые могут сигнализировать о развитии рака языка. В частности, образовавшиеся на нем трещины и узелки иногда указывают на этот недуг. Еще один симптом – неприятные ощущения в области таких изменений на слизистой языка.

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