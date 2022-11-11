Врач назвал неочевидные признаки рака языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Образование на языке трещин и узелков может быть одним из первых проявлений рака, заявил врач-онколог Владимир Полянский. Об этом сообщает News.ru.

Кроме того, по словам специалиста, о развитии онкологического заболевания могут свидетельствовать неприятные ощущения на слизистой вокруг таких образований. На более поздних стадиях рака на языке могут появиться кровоподтеки, разрушение опухоли и очень неприятный запах изо рта.

Полянский отметил, что рак языка может повлечь полную утрату речевой функции и критическое снижение качества жизни. Причиной развития этой болезни может стать курение, жевание разных смесей и злоупотребление спиртным.

"Рак языка также возникает из-за плохих зубных протезов или зубов с разрушенными корнями. Такой тип онкологии чаще всего развивается с образования узелков и трещин и неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой языка", – пояснил Полянский.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что регулярное употребление выпечки может спровоцировать развитие онкологии, поскольку большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника.

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