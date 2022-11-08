Диетолог назвала неожиданный продукт, вызывающий онкологию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регулярное употребление выпечки может спровоцировать развитие онкологии. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Любая выпечка может привести к раку, если ее употреблять в большом количестве. Потому что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника. Это может приводить к запорам, соответственно, риск онкологических заболеваний повышается", – пояснила специалист.

Добавленные в тесто маргарин и трансжиры также оказывает негативное влияние на здоровье.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Есть данные, что активное использование дрожжевой выпечки тоже может приводить к негативным последствиям и повышать риски онкологических заболеваний.

"У некоторых людей есть невосприимчивость или плохая переносимость глютена. У них выпечка будет вызывать воспалительные изменения в желудочно-кишечном тракте. А любое воспаление может привести к перерождению клеток в онкологические", – заключила Русакова.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о правилах профилактики онкологии при помощи питания. В частности, она рекомендовала во время каждого приема пищи есть фрукты и овощи. Кроме того, включить в свой рацион бруснику, чернику, черную смородину, помидоры и грейпфрут, поскольку в них присутствуют антиоксиданты и другие вещества, которые препятствуют развитию онкологии.



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