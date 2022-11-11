09:00Общество
Эксперт объяснила, грозит ли частый рентген лучевой болезнью и онкологией
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лучевая болезнь может развиться от рентгена, только если за раз сделать десятки тысяч снимков, рассказала Москве 24 врач-рентгенолог Анна Песоцкая. Она добавила, что четких временных промежутков, которые необходимо соблюдать между подобными исследованиями, просто нет – все определяется состоянием пациента.
Эксперт пояснила, что рентгеновский аппарат – источник ионизирующего излучения, которое действительно опасно для здоровья. Последствиями его влияния может стать онкология, лучевая болезнь, мутации, различные генетические изменения, но в основном такое происходит только при существенной передозировке.
Врач уточнила, что в целом риск развития рака и мутаций существует при любом уровне облучения, а радиационный фон действует на нас и в повседневной жизни. Мы облучаемся во время полета в самолете и даже получаем порцию радиации от почвы и некоторых строительных материалов. Но только в рентген-кабинете излучение способно принести больше пользы, чем вреда.
Прежде чем назначить рентгенографию, лечащий врач всегда взвешивает риски, плюсы и минусы, объяснила Песоцкая. Порой только с помощью рентгена можно найти причину болезни, поставить точный диагноз и назначить эффективную тактику лечения.
Пациенты часто интересуются, можно ли проходить в один день рентген и МРТ, рассказала эксперт. Делать это можно смело, потому что МРТ не несет лучевую нагрузку: в основе метода – эффект магнитного резонанса.
"Еще один распространенный вопрос касается восстановления после рентгенографии: надо ли соблюдать какие-то правила и диету. На самом деле никаких особых рекомендаций нет. Рентгеновские лучи проходят сквозь тело человека и не задерживаются в нем – не накапливаются в тканях и органах. Но вести здоровый образ жизни и придерживаться полноценного сбалансированного питания стоит всегда", – напомнила Песоцкая.
Она также добавила, что не существует никаких противопоказаний после проведения рентгенологического обследования – можно вести привычный образ жизни. Если, конечно, нет ограничений, связанных с наличием заболевания: о них обычно предупреждает лечащий врач.
Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что развитие рака легких на начальном этапе сложно определить самостоятельно. Обычно болезнь проявляется кашлем, кровохарканьем и дискомфортом в грудной клетке. Но эти симптомы присутствуют и при других хронических заболеваниях легких. Выявить болезнь помогут рентгеновские исследования, отметил врач.
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