Эксперт объяснила, грозит ли частый рентген лучевой болезнью и онкологией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лучевая болезнь может развиться от рентгена, только если за раз сделать десятки тысяч снимков, рассказала Москве 24 врач-рентгенолог Анна Песоцкая. Она добавила, что четких временных промежутков, которые необходимо соблюдать между подобными исследованиями, просто нет – все определяется состоянием пациента.

Эксперт пояснила, что рентгеновский аппарат – источник ионизирующего излучения, которое действительно опасно для здоровья. Последствиями его влияния может стать онкология, лучевая болезнь, мутации, различные генетические изменения, но в основном такое происходит только при существенной передозировке.



Анна Песоцкая рентгенолог Лучевая болезнь развивается при дозе облучения в 1 000 мЗв (миллизивертов). Получить такую нагрузку в результате медицинского обследования сложно. Для этого надо за один раз сделать 50 тысяч рентгенографий легких.

Врач уточнила, что в целом риск развития рака и мутаций существует при любом уровне облучения, а радиационный фон действует на нас и в повседневной жизни. Мы облучаемся во время полета в самолете и даже получаем порцию радиации от почвы и некоторых строительных материалов. Но только в рентген-кабинете излучение способно принести больше пользы, чем вреда.

Прежде чем назначить рентгенографию, лечащий врач всегда взвешивает риски, плюсы и минусы, объяснила Песоцкая. Порой только с помощью рентгена можно найти причину болезни, поставить точный диагноз и назначить эффективную тактику лечения.



Анна Песоцкая рентгенолог Иногда рентген приходится проводить один за другим, и, если это оправдано, делать обследования обязательно надо. Ведь бывает так, что сегодня пациенту выполнили рентген пазух носа, а завтра он сломал руку. И тогда без снимка для травматолога человек не получит качественного лечения.

Пациенты часто интересуются, можно ли проходить в один день рентген и МРТ, рассказала эксперт. Делать это можно смело, потому что МРТ не несет лучевую нагрузку: в основе метода – эффект магнитного резонанса.

"Еще один распространенный вопрос касается восстановления после рентгенографии: надо ли соблюдать какие-то правила и диету. На самом деле никаких особых рекомендаций нет. Рентгеновские лучи проходят сквозь тело человека и не задерживаются в нем – не накапливаются в тканях и органах. Но вести здоровый образ жизни и придерживаться полноценного сбалансированного питания стоит всегда", – напомнила Песоцкая.

Она также добавила, что не существует никаких противопоказаний после проведения рентгенологического обследования – можно вести привычный образ жизни. Если, конечно, нет ограничений, связанных с наличием заболевания: о них обычно предупреждает лечащий врач.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что развитие рака легких на начальном этапе сложно определить самостоятельно. Обычно болезнь проявляется кашлем, кровохарканьем и дискомфортом в грудной клетке. Но эти симптомы присутствуют и при других хронических заболеваниях легких. Выявить болезнь помогут рентгеновские исследования, отметил врач.

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