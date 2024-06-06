Собянин: в Москве будет создан роботизированный завод по производству грузовиков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства грузовиков высокого класса. Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). В церемонии также принял участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

В рамках соглашения планируется создать первый в РФ роботизированный завод по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. На производстве будут применять отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством, а также мониторинга работы оборудования и персонала.

Правительство Москвы передаст инвестору земельный участок площадью 60 гектаров для строительства завода в 2024–2026 годах. Площадь объекта составит свыше 200 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта создадут 1,4 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей.

Планируется, что завод будет выпускать порядка 40 тысяч машин в год. Также стороны проведут совместную работу по всем вопросам, связанным с наладкой производства, внедрением передовых технологий, продвижением продукции на рынке.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в период с 2019 по 2023 год среднемесячная зарплата сотрудников обрабатывающих производств столицы выросла на 50%. Заработная плата рабочих стала выше 110 тысяч рублей.