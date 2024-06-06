Собянин: В Зеленограде будет построен уникальный завод по производству лекарств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и совладелец АО "Россиум Био" Сергей Судариков подписали соглашение о строительстве предприятия по производству медикаментов для лечения генетических, орфанных и онкологических заболеваний в Зеленограде. Церемония подписания состоялся во время Петербургского международного экономического форума.

Завод площадью 38 тысяч квадратных метров построят на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭА) "Технополис "Москва". Площадь всего земельного участка составляет 7,2 гектара.

На предприятии создадут порядка 1,1 тысячи рабочих мест. Комплекс будет производить медикаменты по 13 международным непатентованным наименованиям. Порядка 43,7 миллиарда рублей инвестируют в реализацию проекта.

По данным агентства, производство планируется запустить в I квартале 2028 года. Выпуск продукции назначен не позднее II квартала 2028 года. Соглашение между правительством Москвы и АО "Россиум Био" также предусматривает сотрудничество в сфере развития здравоохранения.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что компании и арендаторы "Технополис "Москва" инвестировали в развитие производств более 184 миллиардов рублей. Рекордный рост по экономическим показателям зафиксировали среди заводов, выпускающих товары для здравоохранения.