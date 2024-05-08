Сергей Собянин рассказал, как офсетные контракты развивают фармотрасль Москвы

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Офсетные контракты меняют фармацевтическую отрасль Москвы, рассказал в личном блоге Сергей Собянин.

"Примерно 10 лет назад правительство Москвы стало инициатором принятия федерального закона об офсетных контрактах, в соответствии с которыми инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для государственных нужд", – напомнил мэр Москвы.

По словам градоначальника, ранее офсеты рассматривались как еще один способ поддержки отечественного производителя, но сейчас они стали важнейшим инструментом обеспечения безопасности и технологического суверенитета России. Мэр отметил, что максимально востребованными офсеты оказались в сфере медицины.

Собянин рассказал, что с 2017 года правительство Москвы заключило 11 контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов на 90 миллиардов рублей.

Мэр подчеркнул, что сегодня уже построено или модернизировано уже шесть заводов и производственных линий, которые создали порядка 1,9 тысячи новых рабочих мест. Благодаря этому городские медучреждения гарантировано получают необходимые медизделия и лекарства, а на молочно-раздаточные пункты поступает качественная продукция.

Первый офсетный контракт Москва заключила с компанией "Биокад", которая поставляет препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Сразу три офсетных контракта было заключено с фармпроизводителем "Р-Фарм", который уже поставляет препараты для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний. В 2024 году компания начнет отгружать лекарства по четырем международным непатентованным наименованиям, а с 2026 года будет поставлять препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и ревматологических заболеваний.

Офсетный контракт был заключен и с одним из старейших фармацевтических предприятий столицы – Московским эндокринным заводом, который с апреля прошлого года обеспечивает столицу против глаукомными, антибактериальными и анальгезирующими препаратами, а также антидепрессантами и нейролептиками.

Компания "Гемамед" с 2022 года начала поставки по офсету отечественных изделий для стомированных пациентов, а с компанией "Вип Камилла" был заключен офсет на поставку абсорбирующих изделий для людей с инвалидностью.

Два офсетных контракта город заключил с компанией "Велфарм-М", которая с 2025 года начнет поставлять кардиопротективные, противовоспалительные, гипогликемические и антигистаминные лекарства по 20 международным непатентованным наименованиям, а с 2027 года – против глаукомные, противоопухолевые, анальгезирующие препараты, а также антидепрессанты и нейролептики по 43 международным непатентованным наименованиям.

Компания "Фармасинтез" с 2026 года начнет поставки противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям.

Мэр добавил, что офсет с Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами на 100% закрыл потребности в продукции для молочно-раздаточных пунктов. Кроме того, первый офсетный контракт город заключил на оказание услуг по прокату, стирке и чистке (в том числе химической) текстильных изделий (в том числе постельного белья и спецодежды) для учреждений социального комплекса города Москвы.

Собянин подчеркнул, что инструмент офсетов обеспечит Москве место среди лидеров страны по производству лекарств в и расходных материалов для медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" получили 16 высокотехнологичных предприятий в 2023 году. Он позволяет компаниям экономить и направлять деньги на свое развитие, разработку новых товаров и расширение производств. Новые резиденты также представляют отрасли информационных технологий, беспилотных авиасистем, медизделий и фармацевтики.

До этого Собянин заявлял, что более 2,7 тысячи бизнесменов воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму более 65 миллиардов рублей в 2023 году. Сфера предпринимательства требует больших финансовых вложений, особенно на этапе запуска, отметил мэр.