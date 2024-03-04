Свыше 15 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" получили 16 высокотехнологичных предприятий в 2023 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет компаниям экономить и направлять деньги на свое развитие, разработку новых товаров и расширение производств. Так, 16 предприятий сэкономленные средства – около 14,5 миллиарда рублей – вложат в свое развитие и создадут более трех тысяч рабочих мест, сказал Ефимов.

Указывается, что новые резиденты также представляют отрасли информационных технологий, беспилотных авиасистем, медизделий и фармацевтики. В 2023 году в состав ОЭЗ вошла шестая площадка – индустриальный парк "Руднево".

Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, первым резидентом парка "Руднево" стало предприятие, которое специализируется на производстве абсорбирующего белья медицинского назначения. Предприятие поставляет свои товары в столичные соцучреждения в рамках офсетного контракта, уточнил он.

Кроме того, новые резиденты появились на площадках "Печатники", "Алабушево" и "МИЭТ". По словам гендиректора "Технополиса "Москва" Геннадия Дегтева, организация условий для решения бизнес-задач – ключевой фактор, привлекающий инвесторов.

Ранее сообщалось, что лидерами по инвестициям в ОЭЗ "Технополис "Москва" стали предприятия микроэлектроники, которые вложили 57,7 миллиарда рублей и создали более 6,7 тысячи рабочих мест. Всего статус резидента имеют больше 30 компаний – производителей микроэлектроники.

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