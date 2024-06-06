Собянин заявил, что безработица в Москве находится на историческом минимуме

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

На сегодняшний день уровень безработицы в Москве достиг 0,3%, что является историческим минимумом, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам мэра Москвы, процентное соотношение безработицы в городе меньше, чем в других европейских и американских городах.

"У нас всегда безработица была в районе где-то 5%, сейчас она меньше половины процента – где-то 0,3%", – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что сейчас в Москве вырос спрос на импортозамещение, что ведет к расширению производств и объемов. Поэтому с точки зрения рынка труда город продолжает занимать лидирующие позиции, однако дефицит кадров в городе присутствует. Например, такие специалисты, как дворники, слесари, проектировщики и многие другие, всегда требуются, подчеркнул мэр.

Также градоначальник обратил внимание на рост обрабатывающих отраслей – за последние пять лет в два раза. При этом доля добавленной стоимости выросла в 1,5 раза и сегодня составляет четверть от всей страны. К тому же в столичной промышленности работают около 700 тысяч человек.

Ранее о низком уровне безработицы в РФ заявлял Владимир Путин. По словам президента, безработицы в России почти нет. Путин также обращал внимание на то, что российские организации ищут кадры за рубежом. Он подчеркивал, что специалисты из Европы и Северной Америки приезжают в РФ, несмотря на антироссийские санкции. По словам Путина, здесь зарубежные эксперты могут получать больше, чем в своих странах.

