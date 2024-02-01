Путин указал на важность работы студентов после вуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студенты должны понимать, куда трудоустроятся после завершения обучения в университете. Об этом Владимир Путин заявил на открытии образовательного центра Пермского политеха в Когалыме.

Кроме того, российский лидер поддержал президента "Лукойла" Вадима Воробьева, который доложил о создании в образовательном центре кадрового резерва, состоящего только из студентов. По его словам, таким образом учащиеся в высших учебных учреждениях будут знать, куда пойдут работать после обучения.

"Это одна из мировых компаний, одна из тех компаний, которыми мы гордимся в России. Так что я желаю и вам успехов в подготовке кадров, и всем, кто учится, желаю успехов в будущей профессии", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что число вакансий для студентов в стране в первом месяце текущего года выросло в 3,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, вдвое увеличилось количество стажировок.

По словам аналитиков, в Набережных Челнах, Сочи, Челябинске, Воронеже и Астрахани предложения на рынке труда для молодых специалистов выросли примерно в три раза. В январе, согласно данным, наиболее часто в качестве стажеров искали инженеров, кредитных специалистов, помощников руководителя, поваров, офис-менеджеров.



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