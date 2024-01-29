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29 января, 19:30

Общество

Новый формат работы с абитуриентами разработали в Центральном университете

Новый формат работы с абитуриентами разработали в Центральном университете

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Новый формат работы вуза с абитуриентами протестировали в Москве. В Центральном университете прошли пятидневные IT-каникулы, в течение которых будущие студенты создавали концепции приложений и сайтов.

По словам директора центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Ильи Иванинского, ребята разрабатывали и описывали свои идеи, а также учились доносить их до потенциальных инвесторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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