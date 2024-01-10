Мишустин заявил, что система образования в РФ должна стать более современной

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Система образования в РФ должна стать более современной, считает Михаил Мишустин. По его мнению, сфера нуждается в новых подходах. Слова главы правительства приводит РИА Новости.

С таким заявлением премьер-министр России выступил в рамках стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров. Глава кабмина сделал акцент на том, что компаниям в РФ сейчас необходимы программисты, технические разработчики и другие кадры в сфере промышленности.

"Российская система образования, конечно, должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, в проекте учитывается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.

В свою очередь, глава Рособрнадзор Анзор Музаев отметил, что новая модель высшего образования в России, которая вступит в силу во всех вузах страны с 1 сентября 2025 года, не предполагает какие-либо изменения в формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ).



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