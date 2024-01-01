Рекорд по вводу объектов образования побили в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году в Москве побили рекорд по вводу в эксплуатацию объектов образования инвесторами. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"За счет внебюджетных средств в столице построено 36 детских садов, рассчитанных ориентировочно на семь тысяч малышей, и 18 школ, вмещающих 14 тысяч учащихся и 810 дошкольников", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Вместе с этим в городе ввели в эксплуатацию два культурных, 14 спортивных и четыре объекта здравоохранения.

Левкин обратил внимание, что поставить новый рекорд удалось благодаря слаженной работе Москвы и всех участников инвестиционно-строительного процесса. Ранее рекорд был поставлен в 2021 году, когда в эксплуатацию ввели 31 детский сад.

Ранее стало известно, что почти за шесть лет город передал школам, детским садам и образовательным комплексам свыше 130 новых зданий. Больше всего переданных объектов располагается в ТиНАО – 54 корпуса. Вторым по популярности стал юго-восток города с 17 объектами.



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