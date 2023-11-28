Строительство учебного корпуса в районе Косино-Ухтомском завершено на 30%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пятиэтажное здание нового учебного корпуса на Салтыковской улице в столичном районе Косино-Ухтомском готово на 30%. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Строительство нового учебного корпуса с дошкольным отделением ведется на Салтыковской улице в районе Косино-Ухтомском. Строители полностью возвели монолитные конструкции здания, выполняется кладка внутренних стен и перегородок. Общая готовность объекта составляет порядка 30%", – говорится в сообщении.

Площадь здания составляет 16,5 тысячи квадратных метров. Учебный комплекс рассчитан на 550 учеников, а дошкольная группа будет включать 225 детей. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2024 году.

По словам Загрутдинова, в корпусе будет обеспечен комфортный переход детей из дошкольного в основной блок для продолжения обучения в одном здании. Он отметил, что школу оснастят современными инженерными и медицинскими лабораторно-исследовательскими комплексами.

"В настоящее время департаментом строительства за счет средств городского бюджета ведется строительство более 30 объектов образования общей площадью порядка 200 тысяч квадратных метров", – добавил руководитель столичного Депстроя.

Ранее стало известно, что строительные работы в многофункциональном библиотечном корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%. Новый объект появится на участке земли площадью 42 тысячи квадратных метров. По соседству с ним располагаются Фанагорийские казармы и строящиеся Центральный кластер и "Квантум-парк".

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