Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 08:00

Общество

Московские школьники и студенты изучат личные дела известных деятелей науки

Московские школьники и студенты изучат личные дела известных деятелей науки

Собянин рассказал, как проект "Искусство – детям" создает условия для творчества

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Путин рассказал о переходе на новую систему высшего образования в РФ

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Более 70% выпускников в РФ считают, что должны получить высшее образование – Путин

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Учащиеся школ и колледжей изучат личные дела известных людей, в частности, как жили и получали образование студенты и преподаватели Императорского Московского университета.

Школьники и студенты колледжей изучат более 200 документов, которые принадлежали деятелям естественных и математических наук. При этом для работы предоставят подлинные документы, а не копии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоАлександра БрильМаксим ШаманинАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика