Московские школьники и студенты изучат личные дела известных деятелей науки

Учащиеся школ и колледжей изучат личные дела известных людей, в частности, как жили и получали образование студенты и преподаватели Императорского Московского университета.

Школьники и студенты колледжей изучат более 200 документов, которые принадлежали деятелям естественных и математических наук. При этом для работы предоставят подлинные документы, а не копии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.