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25 января, 19:45

Общество

Путин рассказал о переходе на новую систему высшего образования в РФ

Путин рассказал о переходе на новую систему высшего образования в РФ

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Переход на новую систему высшего образования в РФ будет постепенным, заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Калининграде. Президент отметил, что все дипломы, полученные до перехода на новую систему, в том числе бакалавров, будут равны при устройстве на работу.

Также Владимир Путин сообщил о решении повысить президентскую стипендию, которую назначают студентам, которые проявляют выдающиеся способности в учебе и научной деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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