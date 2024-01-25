Путин рассказал о переходе на новую систему высшего образования в РФ

Переход на новую систему высшего образования в РФ будет постепенным, заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Калининграде. Президент отметил, что все дипломы, полученные до перехода на новую систему, в том числе бакалавров, будут равны при устройстве на работу.

Также Владимир Путин сообщил о решении повысить президентскую стипендию, которую назначают студентам, которые проявляют выдающиеся способности в учебе и научной деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.