Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Крупнейший в России государственный роботизированный архив появился в ТиНАО. В открытии комплекса Мосархива приняли участие Сергей Собянин и глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Как отметил градоначальник, на базе нового архива создана уникальная система поиска и выдачи документов.

"Мы переместили из огромного количества помещений учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, государственных учреждений большой объем архива сюда и освободили помещение для их полнофункциональной работы", – подчеркнул он.

По словам Собянина, сейчас ведется работа по цифровизации архивных данных. Мэр Москвы уточнил, что в первую очередь речь идет об исторических документах. Он сделал акцент на том, что здесь предусмотрели совершенно другой уровень хранения и обработки данных.

Желающие могут обратиться в архив, чтобы узнать историю своей семьи, получить информацию о предках и родословной, добавил Собянин.

"Мы должны знать свою историю, историю своих предков. В этой работе, конечно, архив поможет", – подчеркнул он.

Артизов обратил внимание, что новый комплекс стал лучшим в Европе на сегодняшний день. По его мнению, столица смогла заметно продвинуться в развитии архивного дела.

"Такого уровня технологий практически нигде нет. И возможность сосредоточить практически все документы временных сроков хранения из всех организаций и органов власти Москвы в одном месте – это и экономия средств", – отметил он.

Также Артизов добавил, что в новом архиве будет значительно оптимизирован сам поиск информации.

Уточняется, что пятиэтажный комплекс находится в поселении Вороновском – на 64-м километре Варшавского шоссе. Изначально под его строительство выделили территорию площадью около 10 гектаров. Проект реализовали в рамках Адресной инвестиционной программы.

Общая площадь Мосархива составила 70 тысяч "квадратов". В нем предусмотрено до 100 миллионов единиц хранения. Архив может обрабатывать свыше двух тысяч обращений ежедневно, или 300 запросов в час.

В настоящее время туда переместили 7,8 миллиона дел, в том числе более 800 тысяч медкарт. Удалось частично освободить архивы больниц и 8 тысяч "квадратов" на первых этажах жилых домов, которые до этого были предназначены для хранения документов.

Благодаря новому комплексу появилось около 400 новых рабочих мест. Хранилище состоит из 14 роботизированных модулей, в каждом из которых – 38 тысяч стандартных палет для группового хранения девяти коробов.

Ранее столичный Главархив представил свыше 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе "Моя семья". Данные материалы помогут жителям Москвы узнать имена предков и определить род их деятельности.

Градоначальник подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы предоставить горожанам необходимую информацию об их родственниках. Для этого в конце 2020 года был открыт специальный сервис.



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