Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В архиве ВДНХ хранится больше полумиллиона фотографий и 153 тысячи исторических документов о главной выставке России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди них можно найти информацию о сотрудниках и мероприятиях, которые проходили на территории парка в разные годы, отметил Собянин. Кроме того, архив содержит чертежи павильонов и периодические издания ВДНХ.

Московский градоначальник добавил, что схемы и проекты помогают специалистам реставрировать объекты ВДНХ. Вместе с тем исторические документы используют для организации новых выставок и формирования музейных экспозиций.



При этом, как подчеркнул Собянин, многие жители столицы ищут в архиве данные о родственниках, которые работали на ВДНХ и были награждены за это.

"Часть материалов уже перевели в электронный вид, чтобы сделать их доступнее для широкой аудитории. Сейчас на портале Архивно-библиотечного фонда ВДНХ размещено почти 28,5 тысячи наградных документов, в которых упоминается больше 2,2 миллиона человек и около 112 тысяч организаций", – уточнил мэр столицы.

Собянин также отметил важную роль сотрудников архива. По его словам, сначала их было всего два, а сейчас в команде уже 12 человек. Среди них есть те, кто трудится на ВДНХ свыше 30 лет, в то время как возраст самого архива составляет 85 лет.

Ранее Собянин заявил о дальнейшем расширении мер поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов. Нагрузка застройщиков по региональным налогам снизится на 25%.

Мэр рассказал, что инвесторы могут получить повышенные коэффициенты при расчете размера льготы на оплату смены вида использования земельного участка посредством программы стимулирования создания мест приложения труда.

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