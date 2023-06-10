Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

20 социальных объектов возвели в Зеленограде с 2011 года, в том числе учреждения образования, здравоохранения и спорта. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

С начала 2023 года специалисты ввели множество объектов, например детский сад на 250 мест в ЖК "Жемчужина Зеленограда" на Георгиевском проспекте, дом 37А.



"Двухэтажное здание площадью больше 3,5 тысячи квадратных метров включает музыкальный и физкультурный залы, кружковую для развивающих занятий, медблок, кабинеты логопеда и психолога. Сад рассчитан на 10 групп по 25 воспитанников", – поделился мэр.

Также в Зеленограде построили футбольное поле для спортшколы "Спутник" Москомспорта в 9-м микрорайоне вблизи корпуса 919. Площадь участка составляет 1,4 гектара, отметил Собянин. Специалисты выложили там современное покрытие с подогревом, установили трибуны на 147 зрителей, электронное табло и систему звукоусиления, которая нужна для тренировок и состязаний.



По словам Собянина, до конца года работники построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами по адресу улица Заречная, владение 19. На базе учреждения будет открыт фитнес-клуб.



Кроме того, в Зеленограде приступили к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Середниковской, земельный участок 5. В двухэтажном здании площадью 4 тысячи "квадратов" специалисты обустроят круглогодичный бассейн для взрослых и для детей.

Вместе с этим в Зеленограде начали строить школу на 550 учащихся с 1 по 11 классы. Объект появится на месте бывшей промзоны Центра информатики и электроники. Градоначальник уточнил, что школа будет приспособлена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающие территории всех объектов будут благоустроены.

Накануне Собянин заявил, что столичные власти выполняют все социальные обязательства перед москвичами. По его словам, расходы бюджета на соцподдержку жителей были увеличены в два раза. В Москве построили свыше 500 образовательных зданий, детских садов и школ.

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