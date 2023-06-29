Собянин сообщил о расширении мер поддержки для застройщиков спортивных объектов

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил о дальнейшем расширении мер поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщиков нагрузку по региональным налогам до 25%", – рассказал градоначальник.

Он также сообщил, что с помощью программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы могут получить повышенные коэффициенты при расчете размера льготы на оплату смены вида использования земельного участка.

Ранее Собянин рассказал, что количество проектов комплексного развития территорий было увеличено с начала года со 150 до 188. Площадь проектов составляет порядка 2,45 тысячи гектар.

Столичные власти запланировали построить 85 школ и детских садов, 19 медицинских учреждений и 48 спортивных объектов.



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