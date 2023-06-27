Тематический поезд к столетию московского спорта запустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве запустили тематический поезд к 100-летию московского спорта, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Это положило начало стремительному развитию спорта в городе. Мы поздравляем коллег с юбилеем и к памятной дате запускаем тематический поезд, который посвящен 100-летию московского спорта. Символично, что недалеко от станций Сокольнической линии, по которой он будет курсировать, располагаются значимые спортивные объекты столицы", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, поезд будет ездить на Сокольнической линии в течение полугода.

Вагоны состава украсят портреты столичных спортсменов, а также их истории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о видеообращении российских космонавтов по случаю столетия московского спорта. Речь идет о Сергее Прокопьеве, Дмитрии Петелине и Андрее Федяеве, которые сейчас находятся на Международной космической станции.

Столичный градоначальник добавил, что космонавты с интересом следят за выступлениями московских спортсменов. После поздравлений они также оставили автографы на флаге с праздничной символикой.

Собянин сообщил, что российские космонавты поздравили московский спорт со 100-летием