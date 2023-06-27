15:20Транспорт
Тематический поезд к столетию московского спорта запустили в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве запустили тематический поезд к 100-летию московского спорта, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
"27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Это положило начало стремительному развитию спорта в городе. Мы поздравляем коллег с юбилеем и к памятной дате запускаем тематический поезд, который посвящен 100-летию московского спорта. Символично, что недалеко от станций Сокольнической линии, по которой он будет курсировать, располагаются значимые спортивные объекты столицы", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, поезд будет ездить на Сокольнической линии в течение полугода.
Вагоны состава украсят портреты столичных спортсменов, а также их истории.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о видеообращении российских космонавтов по случаю столетия московского спорта. Речь идет о Сергее Прокопьеве, Дмитрии Петелине и Андрее Федяеве, которые сейчас находятся на Международной космической станции.
Столичный градоначальник добавил, что космонавты с интересом следят за выступлениями московских спортсменов. После поздравлений они также оставили автографы на флаге с праздничной символикой.
Собянин сообщил, что российские космонавты поздравили московский спорт со 100-летием
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