Собянин рассказал о видеообращении космонавтов по случаю столетия московского спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили московский спорт со столетием. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в специальном видеообращении отметили, что наши атлеты во многих дисциплинах достигли космических высот и сегодня поднимают планку мирового спорта, ставят новые рекорды. В этом они похожи на первых отечественных покорителей космоса", – написал Собянин.

Столичный градоначальник добавил, что космонавты с интересом следят за выступлениями московских спортсменов. После поздравлений они также оставили автографы на флаге с праздничной символикой.

Ранее стало известно, что празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в "Лужниках". По этому случаю пространство вокруг стадиона превратится в ретроспективу достижений спортсменов столицы за прошедшие 100 лет.

Территорию комплекса разделят на тематические зоны. Среди них такие, как шахматы, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, городские виды спорта, футбольный турнир среди блогеров и другие.

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