Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 50 столичных компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке корпорации развития Зеленограда (КРЗ) в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, КРЗ курирует инновационные кластеры в Зеленограде по направлению микроэлектроники и в Троицке – в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий. Их основная задача – облегчить предпринимателям выход на рынок, уточнил мэр.

Также, продолжил он, корпорация помогает локализовать бизнес в Москве, создать прототип изделия и подобрать площадку для пилотирования. Кроме того, КРЗ – центр компетенций в области адаптивных технологий, который оснащен необходимым оборудованием для реверсного инжиниринга и 3D-печати продукции из разных материалов, отметил Собянин.

В заключение градоначальник отметил, что благодаря корпорации компании кластеров смогли привлечь инвестиций на общую сумму свыше 840 миллионов рублей.

Ранее депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что импортозамещение повышает устойчивость предприятий городского хозяйства. С его слов, московские компании уже несколько лет заменяют иностранные комплектующие на отечественные. И характеристики у них, добавил он, лучше, чем у импортных.

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