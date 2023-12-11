Серийное производство материнских плат на отечественных процессорах запустили в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разработала и запустила в производство материнскую плату с поддержкой отечественных процессоров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Предприятие планирует произвести порядка 30 тысяч экземпляров нового продукта в следующем году только для собственных нужд. Как отметил Овчинский, организация выпускает в месяц более 45 различных типов устройств объемом до 4 тысяч единиц. При этом компания разрабатывает собственные продукты.

"Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. При этом она сразу проектировалась под отечественные процессоры "Элвис" и "Байкал" с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения", – добавил он.

Данная фирма является одним из крупнейших отечественных производителей интерактивного оборудования, ЖК-дисплеев, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов и средств вычислительной техники.

Производство запущено в Зеленограде. В 2024 году больше материнских плат планируется выпускать на площадке "Печатники" – примерно 30 тысяч штук в год.

Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, в первую очередь предприятие собирается закрыть собственные потребности для готовой продукции и различных новинок, которые запланированы на следующий год.

"Производственные площади компании это позволяют: в 2023-м на территории "Печатников" она получила дополнительно 1,4 тысячи квадратных метров. Общая площадь производства резидента сегодня составляет 3,5 тысячи квадратных метров", – сообщил Дегтев.

Гендиректор компании-резидента Владимир Крикушенко поделился, что уже есть предзаказ на 20 тысяч устройств. Кроме того, еще несколько заказов объемом до 50 тысяч штук в год в данный момент находятся на стадии согласования. Во время разработки плат организация фокусировалась на максимальной локализации продукции.

Ранее сообщалось, что столичный производитель разработал опытную партию керамической плитки, которая предназначена для защиты внутренней стенки камеры сгорания газовых турбин. Раньше этот компонент поставляли в страну из-за рубежа.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в индустриальном столичном парке "Руднево" открылось предприятие по производству абсорбирующего белья. По его словам, предприятие появилось всего за полгода в рамках офсетного контракта с властями города.

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