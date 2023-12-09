Инженеры Москвы создали импортозамещающий компонент для газовых турбин

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель разработал опытную партию керамической плитки, которая предназначена для защиты внутренней стенки камеры сгорания газовых турбин. Раньше этот компонент поставляли в страну из-за рубежа, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, разработка принадлежит московскому производителю высокоогнеупорных изделий НТЦ "Багор". На предприятии планируют построить специальную линию для серийного производства, на эти цели до конца 2025 года планируют направить свыше 300 миллионов рублей. После реализации проекта ожидается ежегодный выпуск такой продукции в количестве более 15 тысяч единиц, указал Овчинский.

Отмечается, что по техническим характеристикам изделие столичного производителя не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам даже их превосходит. Лабораторные испытания доказали, что у российской плитки улучшенный предел прочности изгиба при комнатной и превышающей 1,2 тысячи градусов выше нуля температуре, а также большая термическая стойкость.

Заместитель гендиректора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев добавил, что опытная партия плитки отгружена партнерам для проведения промышленных испытаний.

Ранее сообщалось, что международная светотехническая корпорация в столице наладила производство компонентов для наружного и внутреннего освещения. На предприятии будут выпускать светодиоды различных типов и размеров, светодиодные модули и другие элементы.

Овчинский добавил, что производитель сможет каждый год выпускать до 150 миллионов светодиодов белого цвета свечения в корпусе, стойком к климатическим и тепловым воздействиям.

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