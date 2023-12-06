Столичное предприятие выпустило новую модель газоанализатора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный производитель "Промприбор-Р" начал серийный выпуск нового газоанализатора. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Новой моделью моногазового газоанализатора "Альфа-1" будут обеспечивать сотрудников опасных производственных объектов, пожарно-спасательных и коммунальных служб", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Устройство благодаря своей компактности и малой массе позволяет работать в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. С его помощью можно выявлять наличие в воздухе токсичных и взрывчатых паров и газов.

"В ближайшее время планируется выпустить не менее двух тысяч таких датчиков", – отметил глава ведомства.

По словам гендиректора фирмы Ивана Лебедева, прибор способен работать непрерывно до 20 часов. Кроме того, его технические параметры не уступают иностранным гаджетам. Также устройство полностью состоит из российских комплектующих, подчеркнул Лебедев.

"Сейчас устройство проходит опытную эксплуатацию у партнеров производителя", – заключили в пресс-службе столичного департамента.

Ранее стало известно, что московская компания, разрабатывающая инновационные технологии агропроизводства, смогла закупить оборудование и увеличить площадь выращивания зелени в 17 раз. Это удалось сделать благодаря полученному от города гранту в 50 миллионов рублей.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Костромы, в этом году в столице впервые стало возможным получить гранты для создания и развития городских ферм.

Специалисты отметили рост обрабатывающей промышленности столицы