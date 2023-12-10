Собянин рассказал о результатах импортозамещения в городском хозяйстве Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Доля применения отечественных материалов в столичных сферах ЖКХ и энергетики стремительно растет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



"На многих предприятиях удалось добиться впечатляющих результатов", – рассказал мэр.

В частности, в "Мосгазе" удалось сократить зависимость от иностранных материалов почти до нуля. Сейчас в компании используется 95% материалов и оборудования отечественного производства.

Аналогичная ситуация, по словам Собянина, сейчас наблюдается в "Мослифте". Компания выпускает четыре собственные модели подъемников: пассажирские, малые грузовые, панорамные и для медучреждений. Одна из недавних разработок предприятия имеет скорость подъема 2,5 метра в секунду.

Доля импортозамещения в "Россети Московский регион" сегодня составляет 98%. Компания устанавливает на воздушных линиях электропередачи маркерные шары из алюминиевого сплава отечественного производства. Их срок гарантии составляет минимум 40 лет.

До этого стало известно, что за последние пять лет в Москве в 1,5 раза выросло количество предприятий. Больше всего новых предприятий открылось в отрасли радиоэлектроники и приборостроения – 184 компании. Многие компании за это время нарастили объем выпускаемой продукции.



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