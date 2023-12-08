Собянин посетил высокотехнологичное производство банковских систем в "Рудневе"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин посетил площадку по выпуску банковских систем московской разработки в индустриальном парке "Руднево". В своем телеграм-канале он назвал производство настоящим прорывом в сфере импортозамещения.



"Устройства работают на базе отечественных микропроцессоров "Эльбрус", оснащенных собственным программным обеспечением компании. Сейчас мощность завода составляет порядка 15 тысяч банкоматов в год, в перспективе – в два раза больше", – отметил мэр.

Собянин добавил, что новыми заказчиками производителя стали шесть российских банков.

Ранее градоначальник рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС. По его словам, один из производителей представил преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи.

Собянин уточнил, что новые преобразователи сейчас активно используются на базе российского сегмента МКС. Еще одна компания разработала уникальные светодиодные модули для медиафасадов, отметил мэр.

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