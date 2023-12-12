Депутат МГД: импортозамещение повышает эффективность предприятий горхозяйства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Импортозамещение повышает устойчивость предприятий городского хозяйства. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"Ответственность на коммунальщиках порой лежит не меньшая, чем на конструкторах космических кораблей. Именно поэтому так важно использовать и применять лучшие решения, находить самых надежных поставщиков, гарантирующих поставки комплектующих вне зависимости от внешней конъюнктуры", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Козлова, столичные предприятия осуществляют процесс замены комплектующих на импортные уже несколько лет. С каждым годом в сфере применяется все больше отечественных материалов. Характеристики у них, уточнил политик, гораздо лучше, чем у импортных.

Мосводоканал применяет отечественные мембраны для фильтрации воды, ГБУ "Озеленение" выращивает растения для города, Мослифт обслуживает почти 70% столичных лифтов, а Мосгаз снизил зависимость от импорта с 40% практически до нуля.

По мнению Козлова, санкции, введенные против России, сделали столичные коммунальные сети и предприятия еще более устойчивыми и эффективными.

Ранее Сергей Собянин заявил, что доля применения отечественных материалов в столичных сферах ЖКХ и энергетики стремительно растет. В частности, доля импортозамещения в "Россети Московский регион" сегодня составляет 98%. Срок гарантии отечественных компонентов компании составляет минимум 40 лет.



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