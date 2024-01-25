МГУ весной запустит пилотный проект по приему в аспирантуру

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пилотный проект по приему в аспирантуру запустят этой весной в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

На некоторых факультетах в апреле-мае пройдет публичный научный конкурс с оценкой достижений межкафедральным или межфакультетским жюри, рассказал он в ходе торжественного заседания, приуроченного к 269-летию вуза.

По его словам, победители конкурса смогут поступить в аспирантуру МГУ без экзаменов. Также запланирован пилотный проект по раннему приему в аспирантуру в июне вместо сентября. По выбору факультета предполагается вступительный экзамен по философии или иностранному языку, который будет проводиться в форме зачета.

Ранее в МГУ запустили суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс. Его используют для защиты систем на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Также МГУ в 2023 году принял 115 участников спецоперации и их детей. Еще несколько сотен студентов были переведены в МГУ из учебных заведений в новых регионах РФ. Это, по словам ректора, было сделано, несмотря на отсутствие мест.

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