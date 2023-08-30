МГУ принял 115 участников СВО и их детей в 2023 году

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова в 2023 году принял 115 участников спецоперации и их детей. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"В этом году мы приняли 115 (абитуриентов) – это дети тех, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто участвовал сам", – цитирует его ТАСС.

Еще несколько сотен студентов были переведены в МГУ из учебных заведений в новых регионах РФ. Это, по словам ректора, было сделано, несмотря на отсутствие мест.

До этого Минобрнауки России утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах страны. Мера начнет действовать в РФ с 1 сентября 2023 года. Вместе с заявлением о переходе военным необходимо будет предоставить документ, подтверждающий участие в СВО.



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