В Шебекинском округе не поддержали отправку детей на учебу в другие школы региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Шебекинского округа Белгородской области негативно отнеслись к идее отправки детей в другие школы региона, где отсутствует угроза обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина.

"Родительское сообщество в Шебекинском городском округе не поддержало эту меру. <...> Трафик движения техники по автомагистралям напряжен в связи с перемещением военной техники", – сказал он на брифинге.

Министр уточнил, что ранее были разработаны маршруты для перевозки школьников из Шебекинского округа в другие населенные пункты. Согласованы они были до спецоперации, но существуют "очевидные риски".

По словам Милехина, учебный год начнется в дистанционном формате для обучающихся Белгородской области, которые проживают в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 20 километров от государственной границы. Детские сады в этой зоне будут работать в режиме дежурных групп. Помимо этого, власти максимально ограничат доступ взрослых на территории образовательных организаций.

Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" кассетными боеприпасами поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина, заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков.

По последним данным, число пострадавших составило шесть человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, у него осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ