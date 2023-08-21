Тему беспилотников включили в школьную программу военной подготовки

Фото: 123RF/sandsua

Ученики 10-х и 11-х классов в рамках программы начальной военной подготовки начнут изучать тему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из рабочей программы курса.

Модуль станет третьим в обучающей программе. В ходе его изучения школьники узнают о способах применения БПЛА, а также о том, как осуществлять разведку местности с помощью объектов.

"Модуль № 3 "Основы технической подготовки и связи": <...> знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА", – дополняется в документе.

Ранее Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Там пришли к выводу, что подобные ролики должны демонстрироваться в рамках уроков истории. Помимо этого, показывать ролики видят возможным в ходе "Разговоров о важном".

