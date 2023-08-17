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20:36

Общество

Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей переходить на бесплатное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки России утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября 2023 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

На момент подачи заявления о переходе с платного на бесплатное обучение категории лиц не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и задолженностей по оплате. Вместе с заявлением о переходе военным необходимо будет предоставить документ, подтверждающий участие в СВО.

Действие документа Минобрнауки РФ продлится до 31 августа 2024 года.

Ранее кабмин утвердил механизм перевода на бюджет участвовавших в СВО студентов. Он позволяет переносить бюджетные места с одного направления на другое. При переводе на бесплатное место форма обучения не будет иметь значения.

Статьи об СВО появились в новом школьном учебнике истории

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