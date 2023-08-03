Минцифры предложило давать отсрочку IT-специалистам без высшего образования – СМИ

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Минцифры обратилось в правительство с инициативой о выдаче отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием. Об этом сообщает газета "Известия".

На данный момент отсрочка от военной службы предоставляется сотрудникам IT-компаний с госаккредитацией, у которых есть высшее образование.

В Минцифры сообщили, что назрела необходимость расширить этот список, так как в ведомство регулярно обращаются крупнейшие отечественные IT-компании, жалующиеся на недостаток специалистов на рынке.

"Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам", – заявили в Минцифры.

Там также отметили, что существуют технические специальности, которые не попали в перечень специальностей, для которых предоставляется отсрочка от срочной службы. При этом освоившие эти компетенции специалисты выполняют критически значимые функции в своих компаниях, считают в ведомстве.



На данный момент предложение о расширении списка специальностей, предоставляющих отсрочку от службы в армии, рассматривается в Минобороны, в случае поддержки предложения правительство выдаст поручение на внесение соответствующих изменений в постановление об отсрочке.

Ранее инициативу о предоставлении отсрочек от службы отцам несовершеннолетних детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы внесла глава думского комитета по вопросам семьи, член КПРФ Нина Останина. На данный момент отсрочка от призыва на службу предоставляется только тем, у кого есть дети-инвалиды в возрасте до 3-х лет.

До этого в России также предлагали предусмотреть отсрочки от службы в армии для выпускников педагогических колледжей и вузов, работающих в школах.



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