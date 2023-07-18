В РФ предложили ввести отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России хотят ввести отсрочку от службы в армии для выпускников педагогических колледжей и вузов, работающих в школах. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом пишет RT.

Омбудсмен уже направила соответствующее обращение председателю думского комитета по просвещению Ольге Казаковой. В письме Волынец отметила, что педагоги-мужчины должны подавать пример правильного поведения мальчикам. По ее мнению, в РФ необходимо разработать комплекс мер, который помог бы увеличить количество мужчин среди трудоустраивающихся в образовательные учреждения.

Волынец считает, что отсрочка от армии для работающих в школах может стать одной из таких мер. Также можно приравнять работу педагога к альтернативной службе, добавила она.

"Прошу вас поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе", – написала омбудсмен в письме.

Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект, позволяющий студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе.

Поправки вносятся в законы "Об образовании в РФ" и "О науке и государственной научно-технической политике". Законопроектом также допускается работа студентов последних курсов педагогических университетов и институтов на должностях учебно-воспитательного персонала вузов и научных организаций.

При этом, как уточняется в документе, к работе в детских садах могут быть допущены только совершеннолетние студенты, обучающиеся по программам "Дошкольное образование" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию минимум за два года.



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