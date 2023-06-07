Законопроект о сохранении соцвыплат работающим в студотрядах студентам внесли в Госдуму

Фото: ТАСС/Мичил Яковлев

В Госдуму внесли проект закона о сохранении соцвыплат работающим в студотрядах студентам. С инициативой выступили парламентарии от "Единой России". Соответствующая информация появилась на официальном сайте партии.

Замглавы думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев объяснил, что многие студенты получают пенсии по потере кормильца или инвалидности. Однако выплаты перестают поступать, если молодые люди устраиваются на работу.

"В 2023 году более 200 тысяч студентов будут работать в составе студенческих отрядов. Ежегодно около 5 тысяч ребят из этого числа получают пенсию по потере кормильца или по инвалидности", – уточнил он.

Поправки хотят внести в закон "О государственной социальной помощи". Депутаты предложили не лишать студентов, которые официально заключили трудовой договор, права на получение социальных выплат. Это позволит молодым людям приобрести профессиональный опыт во время студенчества, добавил Киселев.

Однако он обратил внимание на то, что сложнее ситуация обстоит с теми, кто устраивается на работу неофициально.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве студентов педагогических колледжей работать в детских садах. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от "Единой России" еще летом прошлого года.

Как следует из законопроекта, возможность преподавать в дошкольных учреждениях получат студенты последних курсов педколледжей, которые проходят обучение по программе "Дошкольное образование". При том к этому моменту они должны успешно сдать экзамены как минимум за последние два года обучения, а также достичь совершеннолетия.



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