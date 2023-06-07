В Госдуме предложили ввести однообразные правила отсрочки платежа за обучение в вузе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Василий Власов предложил унифицировать правила предоставления отсрочки от оплаты за обучение в вузах, сообщает RT.

По его словам, получение образования и обретение профессиональных навыков для дальнейшей трудовой деятельности – одна из важнейших задач для молодых граждан. При этом значительная их часть получает высшее образование платно.

Кроме того, как отметил парламентарий, часто возникают ситуации, связанные с потерей дохода либо другими бытовыми трудностями, когда студент не может внести платеж за обучение в установленный срок.

В таких ситуациях граждане могут воспользоваться правом на отсрочку оплаты обучения, но правила устанавливаются каждым высшим учебным заведением на свое усмотрение. По мнению законодателя, это создает неравные условия для студентов разных вузов.

Так, часть вузов дает отсрочку при письменной просьбе за 10 дней до конечной даты платежа, часть требует подать заявление за 30 дней до данной даты. Одни вузы предоставляют отсрочку на семестр, другие – на срок не более трех месяцев. Некоторые вузы готовы рассмотреть вопрос об отсрочке лишь в отдельных случаях, к примеру, оформления оплаты обучения с помощью образовательного кредита.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности установления для высших учебных заведений единых правил предоставления отсрочки платежа за обучение сроком до шести месяцев независимо от формы обучения при подаче заявления студентом не позднее чем за 10 дней до конечной даты приема платежа", – говорится в обращении депутата на имя главы министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова.

В прошлом году Власов предлагал дать отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые потеряли работу из-за ухода зарубежных компаний из России. Он подчеркнул, что для многих учащихся возможность работать была единственным способом оплачивать свое образование, а поиск новой работы может занять существенное время.



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