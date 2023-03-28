В Минобрнауки заявили, что для получения профессии в области IT достаточно учиться 4 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для получения профессии в области IT требуется пройти обучение длиной 4 года, в то время как для ряда инженерно-технических и естественно-научных специальностей необходим более длительный срок. Об этом в ходе собрания Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, обучение инженерно-техническим и естественно-научным наукам требует от 5 до 6 лет подготовки.

"При этом диплом о высшем образовании должен давать работодателю четкое представление, какую отраслевую квалификацию имеет выпускник", – приводит слова Фалькова сайт Минобрнауки.

Ранее министр заявил, что российские образовательные учреждения в новой системе смогут разрабатывать программы магистратуры совместно с компаниями – потенциальными работодателями. Задача властей состоит в том, чтобы дать возможность работодателям совместно с университетами запускать подобные программы, отметил Фальков.

В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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