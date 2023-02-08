Глава Минобрнауки призвал не наказывать студента, написавшего диплом с помощью нейросети

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Студента Российского государственного гуманитарного университета, написавшего дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT, не стоит наказывать. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд", – приводит его слова ТАСС.

Фальков подчеркнул, что университетам необходимо перестраиваться в текущих условиях. По его мнению, о возможностях нейросетей известно уже давно и университеты должны быть готовы как минимум менять подход к заданиям.

Ранее сообщалось, что студент РГГУ Александр Жадан написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 23 часа суммарного времени. За эту работу он получил "удовлетворительно".

В РГГУ не стали лишать студента полученного диплома. Однако, по словам юноши, ему пришлось договариваться с руководством вуза.



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